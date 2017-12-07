Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump yönetiminin Kudüs’e ilişkin pozisyonunu desteklemediklerini söyledi. Merkel, kentin statüsünün iki devletli çözüm müzakerelerinde belirlenmesi gerektiğini belirtti.
Merkel Trump'ın Kudüs kararını tanımadı
07.12.2017 - 10:46 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs hakkında yaptığı açıklama sonrası Almanya'dan da tepki geldi. Merkel, kararı tanımadıklarını açıkladı.
Etiketler : merkel,trump,kudüs,
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