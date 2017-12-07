Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peskov yaptığı açıklamada, "Bu akşam Putinin Erdoğan ile telefon konuşması yapmasını bekliyoruz. Gerçekten önemli bir konu görüşülecek ve ABD Başkanı'nın büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasına ilişkin açıklamasının ardından Orta Doğu'da oluşan durum masaya yatırılacak ifadesini kullandı.

KARAR GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR...

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, Trump'ın kararının Ortadoğu'da çözüme katkı sağlamayacağını, aksine bölgedeki gerilimi tırmandırdığını ifade etti.

Peskov, "Trump'ın açıklamasının ardından bölgede gerilim yaşanması endişe veriyor. Bu kararın Ortadoğu'da çözüm için bir katkı sunmayacağını, aksine uluslararası toplumda bölünmeye yol açacağını düşünüyoruz" dedi.