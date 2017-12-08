Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından Filistinliler, düzenledikleri gösterilerle ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etti. Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu onlarca kişi yaralandı, onlarca kişi de atılan gazlar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Kudüs'teki pek çok yolu kesen İsrail polisi ile Filistinli göstericiler arasında kovalamaca yaşandı. Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, İsrail polisi Eski Şehir'deki Şam Kapısı'nda da bazı Filistinlileri yaraladı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İşgalci İsrail güçleri sert müdahaleleryi sürdürürken, çok sayıda gösterici polisin fiziksel şiddetine uğradı. Atlı polis birlikleri ile göstericiler arasında kovalamacalar yaşandı. İsrail polisinden şu ana kadar gözaltı sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. İsrail polis helikopterinin uçuş yaptığı şehirde gerilim sürüyor.

ONLARCA FİLİSTİNLİ YARALANDI

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gösterilere yapılan müdahaleler sonucu onlarca Filistinlinin gerçek ve plastik mermilerle yaralandığı, çok sayıda göstericinin ise darp sonucu yaralandığı belirtildi. Açıklamada, atılan gazlar sebebiyle onlarca protestocunun boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

BATI ŞERİA'YA MÜDAHALE

Öte yandan ABD'nin Kudüs kararı, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde de protesto edildi. İsrail askerleri El-Halil, Nablus ve Kalkiliyye'deki gösterilere müdahale etti. Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus, Tulkerm, Kalkiliyye, Cenin, Beytullahim, Selfit ve El-Halil kentlerinde cuma namazı sonrası yürüyüşler düzenlendi.

ABD'nin Kudüs kararına kınayan sloganlar atan eylemciler, Filistin bayrakları ile Mescid-i Aksa'nın fotoğraflarını taşıdı. İsrail askerleri, El-Halil kentindeki Bab ez-Zaviye ve Kalkiliyye yakınlarındaki iki belde ile Nablus yakınlarındaki Kusra'da Filistinli gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Atılan gazdan etkilenen çok sayıda Filistinli, boğulma tehlikesi geçirdi.

Halk Direniş Komitesi aktivisti Murad İştivi, İsrail askerlerinin Kalkiliyye yakınlarındaki Kefer Kaddum beldesindeki gösterilere müdahalesi sırasında biri gazeteci 4 Filistinlinin plastik mermilerle yaralandığını aktardı.

SİYONİST YERLEŞİMCİLER YOL KAPATTI

Öte yandan, bir grup silahlı Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki ana yolu kapattığı öğrenildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, siyonist yerleşimciler cuma namazı sonrası Havvara-Beyta kavşağını kapattı. Bölgede çok sayıda İsrail askerinin konuşlandığı ifade edildi.

İSRAİL ASKERLERİ GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti sınırında gösteri yapanlara sert müdahale ettiğini belirtti. Kudra, burada kendisine mermi isabet eden bazı Filistinlilerin hayatını kaybettiğini, Gazze Şeridi'nin kuzeydoğu sınırında, doğusunda, Refah kentinin doğusunda ve Han Yunus kentinin doğusunda onlarca kişinin yaralandığını belirtti.

Gazze'de başta Hamas olmak üzere tüm Filistinli gruplar ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

"YENİ İNTİFADA" ÇAĞRISI

ABD Başkanı Trump'ın kararı tüm dünyada tepkilerle karşılanırken Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de yeni intifada çağrısı yapmıştı. Çağrı sonrası vatandaşların arasına inen Heniyye, Gazze sokaklarında Kudüs için öfke yürüyüşüne katıldı. Heniyye, Filistinliler ile birlikte protesto yürüyüşü yaparken görüntülendi.

ABD VE İSRAİL PROTESTO EDİLİYOR

Yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın kararı ve İsrail işgali tüm dünyada protesto ediliyor.

İşte o protestolardan bazı kareler;