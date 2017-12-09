ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararına tepki gösteren binlerce kişi, ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.
Ellerinde Trump karşıtı dövizler taşıyan protestocular, "Kudüs Filinstin demek", "Filistin'e özgürlük" şeklinde slogan attı.
Gösteriye İngiltere'nin dört bir yanında binlerce aktivist katıldı.