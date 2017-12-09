ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararına tepki gösteren binlerce kişi, ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.
Ellerinde Trump karşıtı dövizler taşıyan protestocular, "Kudüs Filinstin demek", "Filistin'e özgürlük" şeklinde slogan attı.
Gösteriye İngiltere'nin dört bir yanında binlerce aktivist katıldı.
ABD'nin Kudüs kararı Londra'da da protesto edildi
09.12.2017 - 02:27 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 02:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin başkenti Londra’da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan binlerce kişi ABD’nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararına tepki gösteren binlerce kişi, ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.
Etiketler : abd,kudüs,filistin,protesto,
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