Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas, Filistin halkına Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de sınıra yakın noktalarda toplanmaya ve Kudüs'ü savunmak için İsrail ordusuyla çatışmayı sürdürmeye çağırdı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, halka tüm grup ve direnişçileriyle adil talepleri gerçekleşinceye kadar intifadayı sürdürmeye çağrısında bulunuldu.

"HAKLARINI GERİ ALINCAYA KADAR İNTİFADA SÜRECEK"



Filistinlilerin gücünü, birlik ve beraberlikten aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle direniş sancağı altında herkesi birleşmeye çağırıyoruz. Filistin halkı, haklarını geri alıncaya kadar intifadayı sürdürecek." ifadesine yer verildi.





ARAP VE İSLAM DÜNYASINDAN DESTEK İSTEDİ



Açıklamada ayrıca Arap ve İslam dünyasından, Filistin halkına destek vermesi ve İsrail ile ABD'nin gerçek yüzünün ortaya çıkarılması için gayret göstermesi istendi.