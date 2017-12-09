Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üst Düzey İşbirliği Konseyi adını taşıyan zirveye Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vuçiç, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Romanya Başbakanı Mihai Tudose ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov katıldı. Dörtlü görüşmede ekonomik alanda işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel istikrarın pekiştirilmesi ve bölgedeki devletlerin entegrasyonu için atılabilecek adımlar ele alındı.