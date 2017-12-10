Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump'ın kararını kınayan pankart ve dövizler taşıyan binlerce kişi, kent merkezindeki ABD Başkonsolosluğu yakınında bir araya geldi. "Özgür Filistin", "adalet yoksa barış da yok", "Lebbeyk ya Aksa" ve "Kudüs, Filistin’in başkentidir" sloganlarının atıldığı gösteriye katılanlar, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdı. Gösteride konuşan katılımcılar, Trump’ın kararının, BM’nin birçok kararını hiçe saydığını, insan hakları ve hukuka aykırı olduğunu belirtti. Göstericiler, eleştirdikleri Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya, "Sayın Trudeau, artık bayramlarımızda tebrik mesajı yayınlamanız yeterli değildir. Biz sizi yanımızda görmek istiyoruz." çağrısında bulundu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri alanından yolun karşısında bulunan ABD Başkonsolosluğuna geçişlere izin verilmedi. Akşam saatlerine kadar devam gösteriye trafikteki sürücüler de korna çalarak destek verdi. Toronto’daki gösterilere, Müslüman ülkelere mensup Kanadalıların yanı sıra İspanya, Bolivya, Küba ve Kolombiya asıllı vatandaşlar da destek veriyor. Bu arada, Sosyalist Öğrenci Derneği, Kanada Komünist Partisi, bazı Yahudi dernekleri ve kiliselerin temsilcileri de gösteriye katıldı.

Toronto’daki gösteriyi organize eden Filistin Evi yöneticileri, protestoların diğer kentlerde de devam edeceğini belirtti. Yarın aynı alanda yeni gösterilerin düzenleneceği öğrenildi.

Kanada’nın Montreal kentinde cuma namazı sonrası ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi de Trump'ın kararını protesto etmişti.