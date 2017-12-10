İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Filistinlilere seslendi. Provoke edici bir üslup kullanan Netanyahu, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu kabul edin" dedi.