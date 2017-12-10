İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Filistinlilere seslendi. Provoke edici bir üslup kullanan Netanyahu, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu kabul edin" dedi.
Netanyahu'dan Kudüs çıkışı
10.12.2017 - 19:18 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 19:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı tahrik edici açıklamada, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu kabul edin." dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : netanyahu,israil,
526291 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/526291.aspx
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