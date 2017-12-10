Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Filistinlilere seslendi. Provoke edici bir üslup kullanan Netanyahu, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu kabul edin" dedi.