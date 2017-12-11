Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD lideri Donald Trump'ın Kudüs kararıyla bayram eden ve uluslararası destek aramaya başlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği'ni (AB) ziyaret ediyor.

Kameralar karşısına geçen İsrailli lider, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasının barışı teşvik edeceğini savunarak yine saçmaladı.

Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren kararı Filistinlilerin de kabul etmesini isteyen Netanyahu, barışın nasıl geleceğini ise söylemedi.

İsrail Başbakanı, birçok Avrupa ülkesinin de büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımasını beklediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise, basın toplantısında "Tek gerçekçi çözüm, Kudüs'ün iki devletin de başkenti olmasını sağlayacak şekilde, 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümdür" dedi.

ANKARA'DAN JET YANIT

Türkiye'ye ağır sözlerle saldıran Netanyahu'ya yanıt dakikalar içinde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tarafından verilmişti.



Sözcü Kalın, "İsrail, ülkemize ve liderimize saldırmak yerine Filistin topraklarının işgaline son vermelidir" diyerek şöyle devam etmişti:

"Uluslararası hukuk kuralarını hiçe sayan, Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, BM kararlarını sistematik biçimde ihlal eden İsrail'in öncelikle kendi yaptıklarının hesabını vermesi gerekiyor. Binlerce masum Filistinliyi katleden, Filistinlilerin topraklarını açık hava hapishanesine dönüştüren bir zihniyetin suçluluk duygusunu bastırmak için ortaya attığı iddia ve suçlamaları ciddiye almak mümkün değildir."

ABD Başkanı Trump'ın geçen hafta ilan ettiği söz konusu skandal karar, Ortadoğu'yu yangın yerine çevirdi. Filistin'de yeni bir intifada çağrısı yapılırken, dünyanın en doğusundan batısına kadar birçok ülkede gösteriler düzenleniyor.