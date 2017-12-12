Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Yemen'deki Sana Büyükelçiliğinde çalışan görevlileri ve bu kentteki vatandaşlarını tahliye ettiği bildirildi.

KOALİSYONLA KOORDİNELİ OLARAK BOŞALTTI

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Rusya, Yemen'e operasyon düzenleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle koordineli bir şekilde büyükelçilikteki görevlileri ve Sana'da yaşayan vatandaşlarını tahliye etti.

RUSYA AÇIKLAMA YAPMADI

Rus uçağının, vatandaşlarını Sana Havalimanı'ndan aldığı aktarıldı. Konuyla ilgili Rusya tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

SAVAŞ 3 YILDIR SÜRÜYOR

Yemen'de İran destekli Şii Husiler ile hükümet arasında 3 yıldır süren çatışmalar, Suudi Arabistan'ın olaya müdahil olmasıyla tam bir trajediye dönüştü. Dünyanın en büyük salgın hastalıklarının ve ablukasının yaşandığı Yemen'de, yüzlerce çocuk açlıktan öldü.

ESKİ CUMHURBAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

Yemen'in eski cumhurbaşkanı Suudi yanlısı Ali Abdullah Salih, geçtiğimiz hafta Husi militanları tarafından uğradığı suikastte öldürülmüş, Suudiler bu saldırıya sert karşılık vereceği tehdidinde bulunmuştu.