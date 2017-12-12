Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Sünni Alimler Derneği, Suriye  İslam Meclisi, Irak Fıkıh Akademisi, Irak Alimler Konseyi, Libya Alimler Heyeti,  Türkiye Sünni Alimler Birliği ve Derneği, Avustralya Müslüman Alimler Birliği  gibi çok sayıda kurumdan yüzlerce alim ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü  İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada alimler Müslümanları, ABD, İsrail ve söz konusu karara  destek veren tüm ülkelere yönelik ekonomik boykot silahını etkin bir şekilde  kullanmaya çağırdı. ABD bankalarında parası olan birey, kurum ve hükümetlerin bu  paraları çekmesi gerektiğini vurgulayan alimler, bu türden tavır almanın ABD  yönetiminin yeltendiği tehlikeli saldırıya karşı verilmesi gereken ameli  tepkilerden olduğunu vurguladı.
 
AA muhabirine açıklamada bulunan Yurtdışındaki Filistinli Alimler  Heyeti Genel Sekreteri Muhammed el-Hac, "Boykot, ABD'nin kibirliliği karşısında  tekrar tekrar kullanılabilecek bir silah. Arap ve Müslüman halkların söz konusu  karara karşı oynadığı rolü küçümseyen ABD yönetimini bekleyen büyük bir sürpriz  var. ABD ekonomisinin gerilemesinin, ABD yönetimi üzerinde bir baskı unsuru  oluşturacağı açık. Biz de bu amaçla halkı boykot konusunda bilinçlendirmeye  çalışıyoruz." dedi.
 
Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi Muhammed Hayr Musa, İslam aleminin ABD tarafından artan bir saldırıya maruz kaldığını ve bu saldırının sadece Kudüs'ü değil tüm Müslümanları hedef aldığını söyledi.

ABD ürünlerini boykot etmenin İsrail ve Washington'a karşı  kullanılabilecek en önemli silahlardan olduğunu aktaran Musa, Müslümanların  ekonomik boykotun yapacağı etkiyi küçümsememesi gerektiğine işaret etti.
 
Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi Eşref Devabbe ise ABD ürünlerini  boykot etme ve dolarla işlem yapmama çağrısında bulundu.
 
ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın  toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD  Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.