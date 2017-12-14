Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali resmî haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Mogadişu'da polislerin eğitim yaptığı alana polis kılığında giren bir örgüt üyesinin, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Yaralıları taşımak üzere bölgeye gelen ambulanstaki sağlık kaynakları da intihar saldırısı sonucu 13 kişinin öldüğünü iddia etti.

Saldırının, polis teşkilatının kuruluşunun 20 Aralık'taki yıl dönümünde yapılacak askerî geçit töreni hazırlıkları sırasında düzenlendiği kaydedildi.

Bu arada Eş-Şebab örgütüne yakın "Somali Mimu" internet sitesinde saldırının örgüt tarafından düzenlendiği duyuruldu.

Eş-Şebab, 2004'ten bu yana Somali'de terör saldırıları düzenliyor.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelede hükümet güçlerine destek veren ve 2007'den bu yana ülkede faaliyet gösteren Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) birliklerinin bünyesinde yaklaşık 22 bin asker görev yapıyor.