Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti tanıma kararına ilişkin AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sırasında Twitter üzerinden açıklama yaptı. Tusk, AB liderlerinin Kudüs konusunda iki devletli çözüme yönelik ifadelerini yinelediklerini belirterek, "AB’nin Kudüs konusundaki tutumu değişmeden devam ediyor" dedi.