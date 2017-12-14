ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti tanıma kararına ilişkin AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sırasında Twitter üzerinden açıklama yaptı. Tusk, AB liderlerinin Kudüs konusunda iki devletli çözüme yönelik ifadelerini yinelediklerini belirterek, "AB’nin Kudüs konusundaki tutumu değişmeden devam ediyor" dedi.
AB Konseyi Başkanı’ndan Kudüs açıklaması
14.12.2017 - 23:58 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, “AB’nin Kudüs konusundaki tutumu değişmedi” dedi.
Etiketler : Donald Tusk,AB,Kudüs,
527611 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/527611.aspx
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