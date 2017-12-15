Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tillerson’ın salı günü yaptığı “Kuzey Kore’nin istemesi hâlinde Washington Kuzey Kore ile her zaman konuşmaya hazır ve ilk görüşmeyi ön şartsız olarak yapmak istiyor” sözlerine Beyaz Saray’dan, “Şimdi Kuzey Kore ile konuşma zamanı değil” açıklaması geldi. Millî Güvenlik Konseyi sözcüsü de son füze testinden sonra Kuzey Kore ile görüşmeye yer olmadığını söyledi. Sözcü, görüşmelerin yapılması için Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınma konusunda samimi ve anlamlı adımlar atması gerektiğini belirtti.