Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yöneticileri arasında “büyük koalisyonun” kurulması hedefiyle ilk görüşme gerçekleşti. Görüşmeye Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) Başbakan Angela Merkel ve Birlik Partileri Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ile Alexander Dorbrind, SPD’den Genel Başkan Martin Schulz ve Federal Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles katıldı. Berlin’de yaklaşık 2,5 saat süren müzakere sonrası yapılan kısa açıklamada, CDU/CSU’nun SPD ile güvene dayalı ve açık bir görüşme gerçekleştirildiği vurgulandı.