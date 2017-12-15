Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yöneticileri arasında “büyük koalisyonun” kurulması hedefiyle ilk görüşme gerçekleşti. Görüşmeye Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) Başbakan Angela Merkel ve Birlik Partileri Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ile Alexander Dorbrind, SPD’den Genel Başkan Martin Schulz ve Federal Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles katıldı. Berlin’de yaklaşık 2,5 saat süren müzakere sonrası yapılan kısa açıklamada, CDU/CSU’nun SPD ile güvene dayalı ve açık bir görüşme gerçekleştirildiği vurgulandı.
Almanya, büyük koalisyona doğru
15.12.2017 - 07:17 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 07:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
24 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından hükûmetin kurulamadığı Almanya’da yeniden görüşmeler başladı.
Etiketler : almanya,koalisyon,
527663 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/527663.aspx
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