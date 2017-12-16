Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CDU Genel Başkanı Merkel, kardeş parti olarak nitelendirdiği CSU Partisi'nin Nürnberg'te düzenlenen Olağan Genel Kongresi'ne katılarak bir konuşma yaptı. Hükümet kurma konusunda sorumlulukların bilincinde olduklarını vurgulayan Merkel, ''SPD ile görüşerek istikrarlı bir hükümet kurmak amacımız. SPD'nin kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu bizim sorumluluğumuz. CDU/CSU'nun görevi hükümeti kurmak ve biz olmadan istikrarlı bir hükümet kurulamaz. Daha önceki öngörüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının sebebi CDU/CSU değil'' dedi.

Konuşmasında Brüksel'deki AB Zirvesine de değinen Merkel, ''Sorular peşimi bırakmadı. Bana sürekli 'Almanya ne olacak. Almanya'ya ihtiyacımız var. Görmüyor musunuz dünyanın durumunu. Çin güçleniyor. Rusya'nın mesela Suriye'deki politikası. ABD kendine konsantre oldu. Şii ve Sünni çatışmaları. ABD'nin daha çok kendi içine dönmesi ve transatlantik politikası.' konularını açtılar. Siz müzakere etmeye hazır olmalısınız telkininde bulundular.'' ifadelerini kullandı.

Angela Merkel işte bu nedenle güçsüz bir Almanya ile Avrupa'nın düşünülemeyeceğine dikkati çekerek o nedenle istikrarlı bir hükümet kurulmasından yana olduklarını yineledi.

Merkel ayrıca CDU olarak Bavyera eyaletinde gelecek yılın sonbaharında yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde CSU'yu sonuna kadar destekleyeceklerini bildirdi.