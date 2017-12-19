Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen merkezli Şii örgüt Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a doğru balistik füze attıklarını duyurdu. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ise Yemen'den atılan bir füzeyi havada imha ettiklerini duyurdu.

PATLAMA SEBEBİ FÜZE



Patlamanın sebebine ilişkin yapılan incelemelerde ilk bulguların ve görgü tanıklarının füze saldırısı olduğu yönünde oldu.Husi milisleri füzeli saldırıyı doğrularken, füzelerin Yemen'den kendileri tarafından atıldığını kabul etti.

Füzenin Kraliyet sarayı yakınlarında infilak ettiği iddia edildi.

RİYAD'DAN İK AÇIKLAMA



Yemen'de süren iç savaşta Suudi Arabistan liderliğinde Husilere karşı savaşan koalisyon, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın güneyinde bir balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı.

Açıklama Arabiya televizyonunda yayımlandı.



Suudi Arabistan muhabiri Vivian Nereim Twitter hesabından "Riyad'ın merkezinde çok gürültülü bir patlama duyuldu. Bu, binamızı sallayacak kadar büyüktü. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok" ifadelerini kullandı.

Yemen'de Husi milisleri Suudi Arabistan'a yönelik füzeli saldırılarda bulunuyor, sınırları taciz ateşine tutuyordu.





İnsanların panik halinde bulundukları binalardan çıktıkları aktarılıyor.



SUUDİ ARABİSTAN'IN CEVABI GECİKMEDİ

Füze saldırısının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Sana'nın güneyindeki Husilere hava operasyonu düzenledi.