Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, devam eden İngiltere ziyareti kapsamında, 19 Aralık 2017 tarihinde Birleşik Krallık Müşterek Kuvvet Komutanı Orgeneral Sir Christopher Deverell ve NATO Müttefik Deniz Komutanı Koramiral C. Clive Johnstone ile birer görüşme gerçekleştirdi
Akar, Birleşik Krallık Komutanı ve NATO komutanı ile görüştü
19.12.2017 - 21:13 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 21:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, İngiltere ziyareti kapsamında bugün Birleşik Krallık Müşterek Kuvvet Komutanı Orgeneral Sir Christopher Deverell ve NATO Müttefik Deniz Komutanı Koramiral C.Clive Johnstone ile görüştü.
Etiketler : hulûsi akar,tsk,genelkurmay başkanı,nato,
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