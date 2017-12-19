Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, devam eden İngiltere ziyareti kapsamında, 19 Aralık 2017 tarihinde Birleşik Krallık Müşterek Kuvvet Komutanı Orgeneral Sir Christopher Deverell ve NATO Müttefik Deniz Komutanı Koramiral C. Clive Johnstone ile birer görüşme gerçekleştirdi