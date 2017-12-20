Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a giden Abbas, başkent Riyad'da Cubeyr ile görüştü.

Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi ve buna karşı koyma yollarını ele aldığı kaydedildi.

Bu arada Abbas'ın, ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de görüşeceği ifade edildi.

Suudi Arabistan ziyaretinde Abbas'a Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Filistin İstihbarat Müdürü Macid Ferac ile Filistin'in Riyad Büyükelçisi Basim el-Ağa eşlik ediyor.

Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.