Makineye bağlı olarak çalışan yüzlerce kilo ağırlığındaki çelik tekerlek, yerinden çıkarak o sırada görevini yapan işçinin üzerine düştü. Aldığı darbeyle kafasından yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Dev tekerlik işçinin üstüne düştü
20.12.2017 - 22:04 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 22:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’de akıl almaz bir iş kazası yaşandı. Dev tekerlek işçinin üzerine böyle düştü...
Etiketler : iş kazası,haberler,tekerlik,
529336 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/529336.aspx
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