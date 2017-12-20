Makineye bağlı olarak çalışan yüzlerce kilo ağırlığındaki çelik tekerlek, yerinden çıkarak o sırada görevini yapan işçinin üzerine düştü. Aldığı darbeyle kafasından yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.