Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uganda Parlamentosunda yapılan oylamada, 75 yaş sınırının kaldırılmasını öngören değişiklik 97'ye karşı 317 oyla kabul edildi.

Yapılan değişiklikle, 30 yıldır ülkeyi yöneten 73 yaşındaki Devlet Başkanı Museveni'nin 2021'deki seçimlerde tekrar aday olmasının yolu açıldı.

Muhalefet lideri Winnie Kizza, meclisteki konuşmasında, yaş sınırının kaldırılmasını çok tehlikeli olduğunu belirterek, "Bugün ülke için karanlık bir gündür. Museveni'nin diktatörlüğü engelleyecek tek seçenek yaş sınırının kaldırılmamasıdır." dedi.

Museveni'nin çevresindeki insanların çıkarcı olduklarını savunan Kizza, "Bugün başlangıç yerimize geri döndük, belki de daha kötüsünü göreceğiz." ifadelerini kullandı.