Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Lina Ejdmark, 34 yaşındaki bir İsveç vatandaşının yanında terör malzemeleri bulunduğu gerekçesiyle İngiltere’nin başkenti Londra’daki Stansted Havalimanı’nda İngiliz Gizli polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan İsveçlinin İngiltere’de bir terör eylemi hazırlığında olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. İngiliz gizli polisinin zanlıyı sorguladıktan sonra İsveç Gizli polisi Sepo’ya bilgi verdiği belirtildi.