İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Lina Ejdmark, 34 yaşındaki bir İsveç vatandaşının yanında terör malzemeleri bulunduğu gerekçesiyle İngiltere’nin başkenti Londra’daki Stansted Havalimanı’nda İngiliz Gizli polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan İsveçlinin İngiltere’de bir terör eylemi hazırlığında olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. İngiliz gizli polisinin zanlıyı sorguladıktan sonra İsveç Gizli polisi Sepo’ya bilgi verdiği belirtildi.
İsveçli terör şüphelisi İngiltere’de yakalandı
20.12.2017 - 23:47 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 23:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Londra’nın Stansted Havalimanı’nda bir İsveç vatandaşı terör şüphelisiyle İngiltere gizli polisi tarafından yakalandı.
Etiketler : Londra,Stansted Havalimanı,İsveç,
529360 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/529360.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER