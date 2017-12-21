Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam yapılan görüşmelerde May'in, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı tekrar kullanıma açma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

Görüşmede May'in, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısını da en güçlü şekilde kınadığı duyurulan açıklamada, "May ayrıca, Husilerin kabul edilemez agresifliği karşısında Suudi Arabistan'ın itidal göstermesini de memnuniyetle karşıladığını söyledi." ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik İngiltere'nin bağlılığının devam ettiğini May'in bu görüşmede bildirdiği aktarılan açıklamada, yeni yılda İngiltere Başbakanı'nın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı ada topraklarında karşılamak için sabırsızlandığını anlattığı belirtildi.