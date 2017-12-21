Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koalisyon güçleri Sözcüsü Kurmay Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "Husiler, son üç ayda 11 bin 326 kayıp verdi." dedi.

Husilerin salı günü Riyad'a yönelik balistik füze saldırısının herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığına dikkati çeken Maliki, bununla birlikte Suudi Arabistan'ı hedef alan balistik füze sayısının 83'e yükseldiğini kaydetti.

Maliki, Husilerin, Riyad'ı hedef aldıklarını ancak füzenin Cevf'e düştüğünü belirterek, "Bu tür füze saldırılarının devam etmesi, İran-Husi milislerinin gerginliği ciddi şekilde tırmandırdığı anlamına geliyor. Ayrıca yardım kanallarıyla silah kaçakçılığının sürdüğünü gösteriyor." diye konuştu.

Uluslararası toplumun, İran rejiminin açıkça müdahalelerinin ve dünyadaki bazı terör örgütlerini kontrol ettiğinin farkına varmaya başladığı değerlendirmesinde bulunan Maliki, koalisyon güçlerinin Yemen'deki faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

"Koalisyon güçleri Mart 2015'te operasyonlara başlamadan önce Husiler, ülkenin yüzde 90'ını ele geçirmişti. Meşru güçler, halihazırda Yemen topraklarının yüzde 85'inde denetimi sağladı."

Maliki, ülkenin güneydoğusundaki Şebve iline bağlı Beyhan ilçesinin tamamen kurtarıldığına işaret ederek, ilçedeki bazı cep bölgelerin temizliği ve bölgede istikrar ile güvenliğin sağlanması faaliyetlerine devam edildiğini dile getirdi.

Koalisyon güçleri Sözcüsü Maliki ayrıca Suudi Arabistan'ın sınır bölgesini ihlal eden herkes için mezar olacağını vurguladı.

Husiler salı günü Riyad'daki Yemame Sarayı'na balistik füze attıklarını duyurmuş, Suudi Arabistan ise füzenin Riyad'ın güney kesimlerinde iken hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.