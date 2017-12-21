Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etme kararının iptal edilmesi için bütün dünya tek vücut oldu. Pazartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde oylanan ancak ABD’nin vetosuna takılan Kudüs tasarısı, bugün BM Genel Kuruluna getiriliyor. Oylama, New York’ta yerel saatle 10.00’da (TSİ 18.16) gerçekleştirilecek.

“BAŞKAN KİŞİSEL MESELE YAPACAK”

Oylama öncesi ABD’den üye ülkelere çifte tehdit geldi. Dört gün önce BM Güvenlik Konseyindeki oylamada yalnız kalan ve “Yaptığınız utanç kaynağı. Bunu unutmayacağız” sözlerini sarf eden ABD’nin BM Daimî Temsilcisi Nikki Haley, bu defa üye ülkelerin diplomatlarına e-posta gönderdi. Foreign Policy adlı internet sitesi tarafından ele geçirilen e-postada, Haley’in, “Oyunu vermeyi düşünürken Başkan’ın ve ABD’nin bu oyu kişisel bir mesele olarak algıladığını bilmeni istiyorum. Başkan oylamayı yakından takip edecek ve benden bize karşı oy kullanan ülkelerin raporunu istedi. Bu konuda bütün oyları not edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

TRUMP: DOLARLAR BİZDE KALIR

İkinci tehdit ise bizzat Başkan Trump’dan geldi. Beyaz Saray'da yapılan kabine toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, BM Genel Kurulu'nda oy kullanacak ülkeleri işaret ederek, "Yüzmilyonlarca hatta milyarlarca dolar yardım alıyorlar. Sonra da bize karşı oy kullanıyorlar. Bu oyları izliyoruz. Bırakın bize karşı oy versinler. O zaman bir sürü parayı elimizde tutmuş oluruz. Artık umrumuzda değil" dedi.

BAĞLAYICI OLACAK

Türkiye, Kudüs kararının BM Güvenlik Konseyi’nde daimi üyeliği bulunan ABD’nin vetosuna takılacağını zaten ön görüyordu. Bu sebeple konuyu bütün ülkelerin üyesi olduğu BM Genel Kuruluna getirmeye yoğunlaştı. ‘Barış İçin Birlik’ (Uniting for Peace) tasarısı formatında konuyu BM Genel Kuruluna taşıdı. Kararın, 193 üyeli BM Güvenlik Kurulunda kabul edilmesi için oylamada üçte ikilik çoğunluk (129) yeterli oluyor. Bu durumunda oylama BM Güvenlik Konseyi tasarısı gibi bağlayıcı oluyor.