Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi tarafından örgüt adına yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, BM üyesi diplomatlara e-posta göndererek karara karşı oy kullanmamaları konusunda üstü kapalı tehdidi kınandı.

"Trump, dünyada şantajla boyun eğdirilemeyecek şeyler olduğunu bilmeli"

"Haley'in tehditlerinin, Washington yönetimi yalnızlaştıracak şantajlar" olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şantaj, ABD'yi kendini daha fazla yalnızlaştıracak, dünyadaki nüfuzunu ve konumunu zayıflatacak en etkili yol. ABD Başkanı Trump'ın, dünyada satın alınamayacak ya da şantajla boyun eğdirilemeyecek şeyler olduğunu bilmesi gerek; bunlar özellikle de meşruiyet, ahlak ve ilke meseleleriyse. Vazgeçmeyeceğiz, korkmayacağız. BM Genel Kurulu üyelerinin ezici çoğunlukla Filistin konusundaki siyasi ve hukuki bağlılıklarını koruyacaklarına inanıyoruz."

"Üye ülkelerin egemenliklerine saldırı"

Fetih hareketi sözcüsü Usame el-Kavasimi de, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Genel Kurulda Kudüs tasarısına destek verecek ülkeleri "maddi yardımları kesmekle" tehdit etmesine tepki göstererek, bunun üye ülkelere şantaj ve egemenliklerine saldırı olduğunu belirtti.

"BM'ye üye ülkeler egemenlik sahibi ülkelerdir. Çoğunluğu da uluslararası hukukun, ilke ve değerlerin yanındadır." ifadelerini kullanan Kavasimi, dünya ülkelerinin ABD'nin tehditlerine karşı durmasını temenni etti.

Kavasimi, üye ülkelerin ilke ve değerlerine bağlı kalmasını, uluslararası hukukun ihlal edilerek yerine "orman kanunlarının" getirilmesini isteyen ABD ve İsrail'in şantajlarına boyun eğmemesini de diledi.

Nikki Haley'in, bugün BM Genel Kurulunda yapılacak Kudüs oylaması öncesi diğer ülkelerin diplomatlarına e-posta göndererek "karara karşı oy kullanmamaları" konusunda "üstü kapalı tehdit ettiği" belirtilmişti.

Haley'in, e-posta mesajında "Oyunu vermeyi düşünürken Başkan'ın (Donald Trump) ve ABD'nin bu oyu kişisel bir mesele olarak algıladığını bilmeni istiyorum." notunu düşmesi dikkati çekmişti.

Trump da Genel Kurulda Kudüs tasarısına destek verecek ülkeleri "maddi yardımları kesmekle" tehdit etmişti.