Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli fraksiyonların anlaşması çerçevesinde işgalci İsrail'in hapishanelerinde idari tutukluluk uygulamasıyla tutuklu bulunan Filistinliler, 2018'den itibaren İsrail'in mahkemelerine çıkmayacaklarını duyurdu." ifadesine yer verildi.

Söz konusu uygulama ile İsrail hapishanelerinde yaklaşık 500 Filistinlinin bulunduğu belirtilen açıklamada, tutukluların bu kararlarını 10 gün sonra uygulamaya koyacağı ve kendi adlarına avukatlarının dahi mahkemelere çıkmama kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Filistinli tutukluların "adeta boyunlarına dayanmış bir kılıç gibi zalimane ve illegal uygulamaya karşı" bu adımı attığına vurgu yapılarak, İsrail mahkemelerinin sadece şekilden ibaret olduğu ve İsrail'in iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) direktifleri doğrultusunda kararlar verdiğine dikkat çekildi.

İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.