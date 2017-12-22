İspanya demiryolu şirketi Renfe, başkent Madrid’de bir trenin Alcala de Henares İstayonu’nda bariyerlere çarptığını bildirdi. 45 kişinin bulunduğu trende kaza sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
İspanya'da tren kazası: 4 yaralı
22.12.2017 - 20:02 | Son Güncelleme: 22.12.2017 - 21:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'nın başkenti Madrid’de trenin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
Etiketler : İspanya,Madrid,tren kazası,
529911 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/529911.aspx
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