Suudi hükümetin, Prens Muhammed bin Salman tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan Prens El Velid bin Talal’ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar kefalet istediği iddia edildi. Öte yandan başta sosyal medya ağı Twitter olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki şirketlerde hissesi bulunan El Velid, 18 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinde dünyanın en zengin insanlar listesinde yer alıyor.
Gözaltındaki Suudi Prens hakkında flaş iddia!
23.12.2017 - 20:22 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 20:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi hükümetin, Prens Muhammed bin Salman tarafından başlatılan yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan Prens El Velid bin Talal’ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar kefalet istediği iddia edildi.
Etiketler : Suudi,Prens Muhammed bin Salman,Prens El Velid bin Talal,
530170 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/530170.aspx
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