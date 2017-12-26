Edinilen bilgiye göre, Suriye'deki muhalifler, Hama'nın doğusunda Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdü. Uçaktan atlayan pilotun hayatını kaybettiği ve pilotun cesedine ulaşma çalışmalarını sürdüğü öğrenildi.
Hama’da muhalifler rejime ait savaş uçağı düşürdü
26.12.2017 - 19:50 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Hama kentinden muhaliflerin Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.
Etiketler : hama,suriye,esad,
531059 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/531059.aspx
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