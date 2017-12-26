Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Suriye'deki muhalifler, Hama'nın doğusunda Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdü. Uçaktan atlayan pilotun hayatını kaybettiği ve pilotun cesedine ulaşma çalışmalarını sürdüğü öğrenildi.