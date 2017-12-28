Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus'ta son genel seçimlerden üçüncü çıkan Özgür Yurtsever Birliği (ÖYB) Partisinin Genel Başkanı Selim Riyahi, görevinden istifa ettiğini ve siyasi hayatına ara verdiğini duyurdu.

ÖYB'den Riyahi'nin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Riyahi'nin mevcut durumda siyasi hayatına ara verme kararı aldığı ve partisinin başkanlık görevinden istifa ettiği bilgisi paylaşıldı.

ÖYB Başkan Yardımcısı ve Siyasi Büro Üyesi Semira eş-Şevaşi'nin bir sonraki kongreye kadar başkanlık görevini yürüteceği belirtildi.

İş dünyasından siyasete

Ailesi ile uzun yıllar Libya'da yaşayan Selim Riyahi, bu ülkede enerji, havacılık ve petrol üretimi alanlarındaki faaliyetleriyle tanınıyordu.

Devrim sonrasında Tunus'a dönerek siyasete atılan Riyahi, 2011 yılında liberal ekonomiyi savunan ÖYB'yi kurdu.

Tunus'ta önde gelen medya kuruluşu Dar es-Sabah'ın yüzde 20'lik hissesini satın alan Riyahi, 2012'de ülkesindeki futbol kulüplerinden Africain'in başkanlığına seçildi.

ÖYB, Tunus'ta 2014'te yapılan genel seçimlerden Nida Tunus ve Nahda Hareketi partilerinin ardından üçüncü sırada çıktı. Aynı yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Riyahi, ikinci tura kalamadı.

ÖYB, geçen yıl ulusal uzlaşı hükümetinin temelini oluşturan Kartaca Anlaşması'na katılan partiler arasında yer almıştı. Ancak Riyahi, Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'yi Başbakan Yusuf Şahid ve partileri gölgeleyerek, parlamenter sistemi, başkanlık sistemine dönüştürmeye çalışmakla suçlamış ve Kartaca Anlaşması'ndan çekilerek muhalefete katıldığını duyurmuştu.

Yolsuzluk dosyalarını soruşturan savcılık, haziran ayında Riyahi'nin tüm mal varlığının dondurulması kararı almıştı. Riyahi, hakkındaki iddiaları reddederek, soruşturmayı siyasi hesaplaşma şeklinde nitelemişti.

Riyahi, geçen haziran ayı sonunda Africain'in başkanlığından da istifa ettiğini açıklamıştı.

Riyahi, geçen ay Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi ve Nida Tunus Partisi Yöneticisi Hafız Kaid es-Sibsi ile bir araya gelerek, ulusal uzlaşı koalisyonunun temelini oluşturan Kartaca Anlaşması'na döndüğünü bildirmişti.