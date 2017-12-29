Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'a yaptığı resmî ziyarette Sevakin Adası'nın imarı için anlaşmayı sağlaması Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'da rahatsızlığa yol açtı. Türkiye'nin bu adımla Mısır'ın millî güvenliğini tehdit ettiğini yazan gazeteler, Kahire yönetimine siyasi tuzak kurulduğunu öne sürdü. Ülkede yayın yapan El-Vatan gazetesinden yer alan analizlerde, Türkiye'nin Osmanlı günlerini arayarak bu adımları attığı vurgulandı. Söz konusu haberin başlığında "Erdoğan ateşle oynuyor" ifadesi kullanıldı.

"Hartum, Sevakin'i Ankara'ya veriyor. Sudan, Türkiye'ye sarılıyor" başlığıyla haberi veren Suudi Arabistan'ın yarı resmî medya organlarından Ukkaz gazetesi "Türkiye'nin Afrika'ya tamah ettiği, deniz yoluyla genişlemek istediği" yönünde ifadeler kullandı. Türkiye'nin Sevakin hamlesinden rahatsız olduğunu açkılayan ilk ülke ise BAE olmuştu. BAE Dışişlerinden Sorumlu Bakan Enver Gargaş önceki gün Suudi Arabistan ve Mısır'a acil birleşme çağrısı yapmıştı. Gargaş "Arap dünyası bir çıkmaza girdi ve çözüm çevredeki bölgesel hırslar karşısında iş birliğinde. Mezhepsel ve partizan yaklaşımı kabul edilebilir bir alternatif değildir. Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecektir" diyerek korkusunun sebebini açıkça beyan etmişti. Türkiye'nin Somali ve Katar'daki üslerinin ardından Sevakin hamlesi; söz konusu üç ülke tarafından Suud-BAE-Bahreyn-Mısır blokunun tasarladığı Afrika Boynuzu-Yemen Projesi’ne (Etiyopya- Ogedan petrol sahası üzerinden Afrika boynuzunun birleştirilmesi, Cibuti ve Yemen arası Nur hattı) tehdit olarak görülüyor.

Mısır medyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden dolayı Sudan'a saldırmasını garip karşıladığını belirten Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani, bunun acınası bir durum olduğunu kaydetti. Büyükelçi "Hartum'un Kahire ilişkilerini gerginleştirmek yerine güçlendirmeye çalışma" çağrısında bulundu.