Dışişleri şunları da vurguladı: "Rum Yönetimi’nin sorumsuz adımlarına karşı gerekli uyarıları en başından bu yana yapmış olan Türkiye, gerek kendi kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumakta, gerek Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır.”
Türkiye'den Rumlar'a 'hidrokarbon' tepkisi
30.12.2017 - 04:08 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 04:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ta çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) adanın yegâne sahibi gibi davrandığını belirterek, "Tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez bir durumdur" açıklaması yaptı.
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532054 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/532054.aspx
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