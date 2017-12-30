Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri şunları da vurguladı: "Rum Yönetimi’nin sorumsuz adımlarına karşı gerekli uyarıları en başından bu yana yapmış olan Türkiye, gerek kendi kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumakta, gerek Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır.”