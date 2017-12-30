Rus Meteoroloji Ajansı Meteonovosti, bu kış günlerinin sıcak olduğunu, Moskova bölgesinde kalıcı kar örtüsü oluşmadığını bildirdi. Önümüzdeki üç gün içinde de Moskova’da hava sıcaklığının sıfırın üzerinde olması bekleniyor.