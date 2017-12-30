Rus Meteoroloji Ajansı Meteonovosti, bu kış günlerinin sıcak olduğunu, Moskova bölgesinde kalıcı kar örtüsü oluşmadığını bildirdi. Önümüzdeki üç gün içinde de Moskova’da hava sıcaklığının sıfırın üzerinde olması bekleniyor.
40 yıl sonra karsız yılbaşı
30.12.2017 - 06:29 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 06:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Moskova’nın son 40 yılda ilk defa yeni yıl gecesini karsız geçireceği bildirildi.
Etiketler : moskova,kar,
532088 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/532088.aspx
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