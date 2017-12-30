Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus Meteoroloji Ajansı Meteonovosti, bu kış günlerinin sıcak olduğunu, Moskova bölgesinde kalıcı kar örtüsü oluşmadığını bildirdi. Önümüzdeki üç gün içinde de Moskova’da hava sıcaklığının sıfırın üzerinde olması bekleniyor.