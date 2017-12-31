Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arap dünyasında son zamanlarda yaşanan taht savaşları Ürdün’e de sıçradı. Ürdün Kralı 2. Abdullah, orduda görevli kardeşleri Faysal (54) ve Ali bin Hüseyin (42) ile amcasının oğlu Talal bin Muhammed’i (52) emekliye sevk etti. Karar ülkede tartışmalara sebep olurken yönetime yakın kaynaklar, prenslerin emekliye sevk edilmesinin doğal bir durum olduğunu öne sürdü. 3 prensin, diğer vatan evlatları gibi orduda görev yaparak, üst düzey rütbelere kadar yükseldiği ve önemli görevlere getirildiği belirtilerek “Söz konusu 3 prens önemli görevlere getirilmişlerdir. Prenslerin ötekileştirilmesi ya da tasfiye edilmesi gibi sözler doğruyu yansıtmamaktadır” denildi.



İSTİHBARAT FARK ETTİ

Ancak emekliye sevk edilmenin ardındaki gerçekleri Arap medyası yazdı: Arap dünyasını etkisi altına almak isteyen Suudi Arabistan, Ürdün Kralı Abdullah’ın ailesiyle anlaştı. Ürdün istihbaratı, bu anlaşmayı fark edince Kral Abdullah, kardeşleri Prens Faysal ve Prens Ali ile kuzeni Prens Talal’ı dün askerî görevlerinden aldı. Emekliye sevk edilen üç isim, ev hapsinde tutuluyor.



SUUDİ VE BAE İDDİASI

Arap medyasına göre, Ürdün Kral 2. Abdullah’a karşı darbe girişimi planında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in rolünün olduğu açık. Ürdün, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesine tepki gösteren ülkeler arasında Türkiye ile başı çekti. Suudi Arabistan ise verdiği suni tepkiler sebebiyle eleştiri oklarının hedefinde. Öyle ki Arap dünyasında Suudi Kraliyet ailesinin İsrail ile iş birliği yaptığı düşüncesi hâkim. Bunun Kral Abdullah’a yönelik bir darbe girişimini tetiklemiş olabileceği konuşuluyor.