Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da hükûmet karşıtı protestolar 2017'nin son gününde de devam etti. ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce yaptığı açıklama, "İran'da değişimin vakti geldi" açıklamasında bulundu.Tüm dünyanın yeni yıl kutlamaları yaptığı anlarda halka televizyondan hitap eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ülkede günlerdir devam edem kitlesel gösterilerin ardından ilk kez konuşarak, "İranlılar, İran hükûmetini protesto etmek ve eleştirmekte özgürdürler" dedi.

TRUMP: İRAN'DA DEĞİŞİMİN ZAMANI

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran Obama yönetiminin kendileriyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran'ın varlığı yağmalanıyor. Değişimin zamanı" ifadesini kullandı.

RUHANİ: İRANLILAR, HÜKÛMETİ PROTESTO ETMEKTE ÖZGÜRDÜR

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İranlılar, İran hükûmetini protesto etmek ve eleştirmekte özgürdürler. Protestolar, İslam Cumhuriyeti'ndeki durumun iyileşmesine yol açacak bir şekilde yapılmalı. Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir. Ama eleştiri ve protestoların ülkenin ve halkın durumunu iyileştirmesi için çaba harcamalıyız. Hükûmet vandallık yapan ve çevreye zarar veren gruplara tolerans göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına karşılık Ruhani, "İranlılara terörist diyen bir kişinin İranlılar hakkında açıklama yapma hakkı yok" diye konuştu.