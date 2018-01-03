Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ma'ale Adumim, Kedar ve Yeni Kedar isimli 3 Yahudi yerleşim birimi arasında kalan Ebu Nuvvar bedevileri, E1 adı verilen alanda yeni yerleşimler inşa etme planı nedeniyle İsrail hükümetinin bölgeyi boşaltmaları yönünde baskısına maruz kalıyor.

Baskılardan payını alan Ebu Nuvvar İlköğretim Okulu da İsrail güçlerince 2016'da yıkılmasının ardından bölge sakinleri tarafından tekrar inşa edildi.

Okul hakkında tekrar yıkım kararı verilirken, yıkım mahkeme nihai kararını verene kadar ertelendi. Ancak bu eğitim-öğretim dönemi başında ihtiyacı karşılamak için inşa edilen 2 sınıf hakkında kesin yıkım kararı verildi. Söz konusu sınıflar ise misafirhaneye taşındı.

Bölge sakinleri, yıkım kararını uygulatmamak için uluslararası kurumlarla dayanışma içinde çabalarını sürdürürken yaşananlardan en çok öğrenciler zarar görüyor.

"Eğer yıkarlarsa tekrar inşa ederiz"

AA muhabirine konuşan Ebu Nuvvar İlköğretim Okulu üçüncü sınıf öğrencisi Siham Muhammed, okulunu kaybetmekten korktuğunu belirterek, "Eğer yıkarlarsa tekrar inşa ederiz." dedi.

Okulun dördüncü sınıf öğrencilerinden Şeyma Musa ise eğitimlerini tamamlayabilmek için Ebu Nuvvar'dan başka alternatifleri olmadığına dikkati çekerek, "En yakın yer El-Azariya. Zorlu mevsim koşullarını göz önüne alırsak okul için gidilecek mesafe çok uzun." ifadelerini kullandı.

Dördüncü sınıf öğrencilerinden Usame el-Cehhalin de "Okulumuzu yıktılar, tekrar yaptık. Eğer yıkarlarsa tekrar inşa ederiz." diye konuştu.

"Okul en temel unsurlara dahi sahip değil"

Arapça öğretmeni Radva Salahaddin ise okulun bedevi topluluğun tek umudu olduğunu ve yıkılmasının hayallerini kaybetmeleri anlamına geleceğini aktardı.

Salahaddin, "Okul imkânsızlıklar nedeniyle en temel unsurlara dahi sahip değil. Buna rağmen eğitmenler, öğrenciler ve yakınları bu okulda kalma konusunda ısrarcı." diye konuştu.

Öğretmen Salahaddin, İsrailli yetkililerin ihtiyacı karşılamak amacıyla okula ek yapılan iki sınıfın yıkılmasına karar verdiği için bir haftadır bu sınıflardaki öğrencilerin eğitimine bölgenin misafirhanesinde devam ettikleri bilgisini verdi.