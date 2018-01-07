Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından yapılan ve ABD'nin büyük hezimete uğradığı BM Genel Kurulu oylamasının ardından ABD medyasından ilginç bir iddia geldi.

''KAMUNUN ÖNÜNDE KINAYACAĞIZ''

New York Times'ın ortaya attığı iddiaya göre, Mısır istihbaratından bir yetkili ülkenin en çok izlenen televizyon programlarının sunucularını arayarak Kudüs'ün kendileri için o kadar önemli olmadığı konusunda izleyicileri ikna etmesini istedi.

Yüzbaşı Eşref al-Kholi isimli istihbarat yetkilisinin telefon konuşmasında, "Diğer Arap kardeşlerimiz gibi Kudüs kararını kamunun önünde kınayacağız" dediği öne sürüldü.

''KUDÜS'ÜN RAMALLAH'TAN NE FARKI VAR''

Filistin Yönetimi'nin Ramallah'la yetinmesi gerektiğini belirten istihbarat yetkilisinin yaptığı telefon konuşmalarında "Kudüs'ün Ramallah'tan ne farkı var?" dediği belirtildi.

Kholi'nin konuştuğu isimlerden birisi olan sunucu Azmi Megahed kayıtların doğru olduğunu kabul etti. Magahed, "Eşref benim arkadaşım ve sürekli konuşuyorum. Bir başka intifada kötü olur. Telefon kayıtlarında duyduğunuz şeyleri kamunun önünde söylemekten de çekinmem." ifadelerini kullandı.

Telefonla arandığı iddia edilen diğer isimler olan Mofid Fawzy ve Saeed Hassaseen ise konuşmaları reddetti.

''SAVAŞA GİRMEK İSTEMİYORUZ, TABAĞIMIZDAKİYLE YETİNECEĞİZ''

Kholi'nin Saeed Hassaseen ile yaptığı görüşmede, "Eğer TV'ye çıkarsan veya bir röportaj verirsen diye, sana duruşumuzu anlatmak için aradım. Sana Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi konusunda Mısır'ın ulusal çıkarlarına faydalı duruşun ne olacağını söyleyeceğim" şeklinde konuşmaya başladığı iddia edildi..

Hassaseen'in "Emrinizdeyim" demesi üzerine ise Kholi'nin, "Diğer tüm Arap kardeşlerimiz gibi bu konuyu kınayacağız. Bundan sonra, bu şey gerçek olacak. Filistinliler direnemez ve biz savaşa gitmek istemiyoruz. Tabağımızdakiyle yetineceğiz" dediği öne sürüldü.

The New York Times, Yüzbaşı Eşref Al-Kholi'ye ait olduğu iddia edilen 4 telefon kaydının Filistin davasının savunucusu ve Sisi karşıtı bir kişi tarafından kendilerine verildiğini belirtti. Gazete Mısır'da televizyon programlarının kamuoyu görüşünü şekillendirmekte etkili olduğunu iddia etse de, ABD medyasının konu İsrail-Filistin sorunu olunca takındığı taraflı tutum da biliniyor.