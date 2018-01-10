Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elini kalbinin üzerine koyan Trump’ın marş çalınırken ya yanlış kelimeler kullandığı ya da ağzını kapattığı görüldü. ABD Başkanı’nın bu durumu sosyal medyada alay konusu olurken aynı zamanda akıl sağlığı konusundaki tartışmaları da alevlendirdi. “Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayı’nın İçinden” kitabında unutkan olduğundan bahsedilen 71 yaşındaki liderde demans (bunama) başladığı iddia ediliyordu.