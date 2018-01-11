Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Basın Ofisi Müdürü Haydar Hamada, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Başbakan İbadi, en-Nasr (zafer) adlı ulusal seçim grubunu ilan etmeye hazırlanıyor.” dedi.

"Çok sayıda grup ve koalisyon adaylarıyla terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşan gönüllüler, İbadi'nin seçim grubuna katılmak istiyor." diyen Hamada, şunları kaydetti:

"İbadi, seçim koalisyonunda yer alacak adaylara hükümet mevkilerinde hizipçilikten uzak durmaya uymaları şartını koydu. İbadi, profesyonel kişilerin adaylığı ve umut vaat edecek geleceğin inşası için gençlerin katılımından yana. İbadi'nin seçim listesi Irak'ın tüm kentlerini kapsayacak ve kadınlar bu listede en iyi konumda yer alacak."

İbadi, Bakanlar Kurulunda ülke genel ve yerel seçimlerin 12 Mayıs'ta yapılacağı kararını aldıklarını duyurmuştu.