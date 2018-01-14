Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Ordu Komutanı General Bipin Rawat, Hindistan’ın başkenti Delhi’de Cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında, Hindistan ordusunun Pakistan’ın nükleer blöfünü gördüğünü ve yönetimin emir vermesi halinde sınır dışı operasyona hazır olduklarını dile getirmişti. Rawat’ın açıklamasına Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Muhammed Asif’ten sert yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Asif, “Hindistan Ordu komutanının açıklaması son derece sorumsuz ve rütbesine uymuyor. Eğer, Hindistan kararlılığımızı test etmek istiyorsa buyursun. General’in şüphesi kısa sürede giderilecektir” ifadelerini kullandı.

Asif’in ifadelerinin ardından bir açıklama da Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dr. Muhammed Faysal’dan geldi. Faysal, “Hindistan Ordusu Komutanı tarafından yapılan sorumsuzca açıklama ve tehditler, Hindistan’ı etkisi altına alan kötü zihniyetin göstergesidir. Hatalı hesaplamalardan kaynaklanan felaket yaşamak istemeyiz. Pakistan, kendini savunma kapasitesine sahip” ifadelerini kullandı.