Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peş peşe meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 26 kişi yaşamını yitirirken, 95 kişinin de yaralandığı açıklandı.





GÜNLÜK İŞÇİLERİN TOPLANMA YERİ



Ölü ve yaralıların yakın çevrelerdeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre de saldırı, inşaat işçilerinin günlük iş bulmak amacıyla her sabah toplandıkları al-Tayaran Meydanı’nda gerçekleşti.





BÖLGEDE AĞIR HASAR



Olayın kaynağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken güvenlik yetkilileri saldırı ihtimalleri üzerinde yoğunlaştı.

Olayın gerçekleştiği semtte, gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği gölzemlenirken, bölgede askerler tarafından kuşatıldı.





SALDIRIDA DEAŞ ŞÜPHESİ



Saldırıdan sonra eylemin tarafından gerçekleştiğine ilişkin bir açıklama yapılmazken; saldırının, Aralık ayından bu yana Irak devletine bağlı ordular ile karşı operasyon gerçekleştirilen DEAŞ tarafından yapıldığı tahmin ediyor.

İçişleri Bakanlığı ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.



