Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Azez ve sınır hattındaki terör yapılanmalarına yönelik olası harekât için son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Bölgede yer yer PYD/YPG'ye yönelik top atışları yapıldığı bildiriliyor. Sınır hattındaki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, bölgede bulunan Rus askerlerinin Afrin'in güneyine çekilmeye başladığı bildirildi.

TSK'nın olası harekât bölgesinde bulunan yaklaşık 170 Rus askeri bölgeyi terk ederken, Afrin'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) unsurlarının ne tutum sergileyeceği bilinmiyor.

ABD makamları geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin başı çektiği paravan oluşum Suriye Demokratik Güçleri (SDG) merkezli bir "sınır güvenlik gücü" kurulacağını ilan etmişti. Ankara'dan gelen sert tepkiler doğrultusunda ABD makamları söylemlerini değiştirerek, "sınır gücü" değil, "iç güvenlik" birimi kurulacağını açıklamıştı.