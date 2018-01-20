Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin operasyonunun başlamasının ardından terör örgütü PYD/YPG, sivilleri silah zoruyla operasyon yapılacak bölgelere götürmeye başladı.

REJİMLE ANLAŞIP, HALEP GİRİŞİNİ KAPATTILAR

Öte yandan terör örgütü PYD/YPG, Esad rejimi ile anlaşmalı olarak Afrin'in Halep girişini kapattı. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan PYD/YPG, dünyaya "siviller vuruluyor" propagandası yapmaya başladı.

TSK, KİRLİ OYUNUN İÇ YÜZÜNÜ AÇIKLADI

Konuyla ilgili TSK'dan anında açıklama geldi. Yapılan açıklamada örgütün sivilleri canlı kalkan olarak kullanıp propaganda yapmak istediği ölü ve yaralıların tamamının PYD/YPG'li teröristler olduğu bildirildi.