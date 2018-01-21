Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK varlığına yönelik düzenlenen "Zeytin Dalı Harekâtı"nın başlamasıyla Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, YPG'li teröristlerle sıcak çatışmaya girdi. Azez'den Afrin'e doğru ilerleyen ÖSO kuvvetleri, Mare çevresindeki hatta PYD/YPG'li teröristlerle şiddetli çatışmalara girdi.

Bölgedeki kaynaklar, çatışmaların yer yer sürdüğünü bildirirken, bazı teröristlerin silahlarını bırakarak ÖSO güçlerine teslim olduğunu ifade etti. Mare hattındaki çok sayıda teröristin de silahlarını bırakıp kaçtıkları öne sürüldü.

ÇOCUKLAR ÖSO'YA SIĞINDI



Anadolu Ajansı, terör örgütünün zorla silah altına aldığı bazı çocukların da ÖSO'ya sığındığını aktardı. Savaş uçaklarının birçok hedefi bombardımana tuttuğu harekâtta en sıcak çatışmaların yaşandığı yerin Tel Rıfat'la Mare arasındaki bölgenin olduğu belirtiliyor.

"MÜDAHİL OLMAYACAĞIZ"

Yanı sıra, Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye'nin PKK ile güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi. Rankine-Galloway, ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin'de devam eden bir operasyonu olmadığı vurgusu yaparak ülkesinin Afrin'deki gelişmelere müdahil olmasının söz konusu olmadığını ima etti.

"AFRİN OPERASYON ALANIMIZ DEĞİL"

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Afrin'in ABD için bir operasyon alanı olmadığını öne sürdü. CENTCOM Komutanı, "Askerî kaynaklarımızla bu bölgeye (Afrin) belirgin bir dikkatimizi veriyor değiliz" dedi.