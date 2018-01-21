Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye sınırını teröristlerden arındırmak için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, hava operasyonuyla Afrin'deki terör noktalarını tek tek imha etti. Bombardımanların ardından; ÖSO birlikleri ile Türk komandolarının sınırı geçmesiyle kara harekatı da resmen başladı. TSK'nın başarılı hava operasyonlarıyla art arda darbeler vurduğu teröristler, Rusya ve ABD'den destek istedi. Ancak Rus ve Amerikan askerleri Afrin'den çekildi.

MEHMETÇİK'E KARŞI TERÖR İTTİFAKI

İstediği desteği tam olarak bulamayan PYD/YPG'li teröristler, DEAŞ'lı teröristlerle iş birliği yapmaya başladı.

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında da Mehmetçik'e karşı birleşen terör örgütleri; Zeytin Dalı Harekâtı'ndan önce Rakka'da da ABD'nin öncülüğünde iş birliği yapmıştı. Rakka'daki DEAŞ'lı teröristler, YPG'li teröristlere el sallayarak kentten ayrılmıştı.

Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'deki tüm terör örgütlerinin yok edileceğini söylemişti.