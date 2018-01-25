Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Katı güzellik yarışması kurallarını" ihlal etmeleri sebebiyle söz konusu 12 deve yarışmadan diskalifiye edildi. Güzellik yarışması ödülünün "57 milyon dolar" olması, deve sahiplerini illegal metotlara yönlendiriyordu. Bu yüzden katılımcılar için yeni bir kural kitabı yayınlandı. Kitapta "Dudak bölgelerinde ilaç bulunan, vücudunun herhangi bir bölgesi tıraş edilen veya tabii görünümlerinde değişiklik bulunan develer yarışmadan diskalifiye edilir" maddeleri yer aldı.