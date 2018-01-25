Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), zemin sondajı, şehir planlama, jeoloji ve jeofizik etüd, harita, mimar ve restorasyon alanlarında 30 uzmanın, Sevakin Adası'nda etüt işlemlerine başladığını duyurdu. TİKA teknik ekibinin çalışmalarında elde edilecek sonuçlar doğrultusunda, adanın tarihî ve kültürel geçmişine ait bilgilerle aslına uygun olarak restorasyonunun tamamlanması, Sudan ve Türkiye'nin ortak projeleriyle Sevakin'in kültür turizm merkezi hâline getirilmesi hedefleniyor.
Sevakin Adası'nda çalışmalar başladı
25.01.2018 - 06:26 | Son Güncelleme: 25.01.2018 - 06:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti kapsamında restore edilmesini istediği Sevakin Adası'nda ilk çalışmalar başladı.
Etiketler : sevakin adası,
539009 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/539009.aspx
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