Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), zemin sondajı, şehir planlama, jeoloji ve jeofizik etüd, harita, mimar ve restorasyon alanlarında 30 uzmanın, Sevakin Adası'nda etüt işlemlerine başladığını duyurdu. TİKA teknik ekibinin çalışmalarında elde edilecek sonuçlar doğrultusunda, adanın tarihî ve kültürel geçmişine ait bilgilerle aslına uygun olarak restorasyonunun tamamlanması, Sudan ve Türkiye'nin ortak projeleriyle Sevakin'in kültür turizm merkezi hâline getirilmesi hedefleniyor.