Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haberde, bütün polis kurumlarına Öksüz ile ilgili bilgi ve bulguları Federal Kriminal Daireye bildirme talimatı verildiği ifade edildi. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Öksüz’ün Almanya’da aranmasından dolayı Şansölye Merkel’e teşekkür ettiği bilgisi de paylaşıldı.