Haberde, bütün polis kurumlarına Öksüz ile ilgili bilgi ve bulguları Federal Kriminal Daireye bildirme talimatı verildiği ifade edildi. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Öksüz’ün Almanya’da aranmasından dolayı Şansölye Merkel’e teşekkür ettiği bilgisi de paylaşıldı.
Almanya, Öksüz’ü kasımdan beri arıyor
26.01.2018 - 04:07 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 04:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alman basını, FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün 14 Kasım 2017’den beri ülke genelinde arandığı belirtildi.
Etiketler : adil öksüz,fetö,almanya,
539227 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/539227.aspx
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