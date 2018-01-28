Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mekke'de Kabe yakınlarında inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.