Mekke'de Kabe yakınlarında inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mekke'de işçilerin kaldığı konteynerlarda yangın çıktı
28.01.2018 - 20:33 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 21:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mekke'de Kabe yakınlarında inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlarda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Etiketler : Mekke,kabe,yangın,
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